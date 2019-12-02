Москва, , 18:34 — REGNUM Сообщения американской газеты The New York Times об авиаударе ВКС России по «лагерю беженцев» в Сирии — нелепый фейк и ложь, сообщил 2 декабря журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Напомним, в публикации The New York Times сообщается об атаке российской боевой авиации на лагерь беженцев в Сирии, якобы произошедшей в августе 2019 года.

В качестве доказательств приведены обрывки видеороликов с кадрами неба, с которого исходит угроза, куски аудиосообщений на русском языке, якобы сделанных лётчиками ВКС.

«Как и полтора месяца назад, нелепые обвинения авторов фейка построены на видеоролике неизвестного происхождения с мелькающими на фоне капитальных зданий «лагеря беженцев» мошенниками из «Белых касок»; кадрах синего неба, в котором должен был находиться российский самолет, и обрывках русских фраз, якобы принадлежащих летчикам ВКС России», — отметил генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, представитель российского военного ведомства предположил, что «многомесячные» усилия авторов по «расшифровке» переговоров российских летчиков, наверняка оплаченные редакцией издания, свелись к примитивной компиляции крайне сомнительных видео‑ и аудиофрагментов.

«К разочарованию заказчиков данного фейка, вынуждены повторно напомнить, что передача координат целей летчикам российских бомбардировщиков или доклады о выполнении ими задач не осуществляются голосом в открытом радиоэфире. С учетом данного факта, все остальные притянутые редакцией псевдодоказательства — примитивны, беспредметны и по-русски называются «пальцем в небо». А на что в действительности потратили долгие месяцы и редакционные деньги журналисты NYT, остается гадать», — пояснил Конашенков.

При этом Конашенков обратил внимание на то обстоятельство, что фейковая публикация NYT «странным образом совпала по времени с заявлением скандально известной «Сирийской обсерватории по правам человека» (находящейся в Британии) о соглашении с The New York Times о совместных «расследованиях» военных преступлений в Сирии.

Исходя из всего вышеприведённого, Игорь Конашенков заявил, что в данном случае речь уже не идёт о том, что издание обмануто покровителями террористов и «Белыми касками».

На этот раз откровенный фейк был сочинён и опубликован по явному согласованию сторон, подчеркнул официальный представитель Минобороны России.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД РФ осудил переброску военной техники США к нефтяным полям в Сирии