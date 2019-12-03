Нур-Султан, , 04:07 — REGNUM Идея Совета сотрудничества тюркоязычных государств вызвала скептическую реакцию профессора Казахстанско-Немецкого университета Рустама Бурнашева. В интервью корреспонденту ИА REGNUM Бурнашев пояснил, почему, по его мнению, идея о Тюркском совете не могла быть озвучена на встрече лидеров региона по нескольким причинам.

Консультативная встреча глав государств Центральной Азии. 29 ноября 2019 года, Ташкент President.uz

Рустам Бурнашев «С политической точки зрения объединение на лингвистической почве весьма сомнительно. Можно создать нечто подобное Русскому миру и проводить программы по культурному взаимодействию без политики, и это было бы нормально. Но если мы говорим о тюркском мире как о политическом объединении с попытками внедрения военного компонента сотрудничества — это очень странно. В формате Центральной Азии — нереально».

Обсуждая встречу президентов стран Туркестана в Ташкенте, эксперт подчеркнул, что интеграция стран Центральной Азии на основе лингво-культурологической части серьезно ограничена из-за Таджикистана, который тюркским государством не является, но дело не только в этом. Узбекистан до недавнего времени тоже прохладно относится к этому объединению и стал его частью совсем недавно, а ведь есть еще и внешний фактор, влияющий на данную структуру.

Читайте полностью интервью Рустама Бурнашева в статье Евгении Ким «Эксперт назвал три причины, почему союз стран Туркестана невозможен».