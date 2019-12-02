Сухум, , 18:58 — REGNUM Представление президента Абхазии Рауля Хаджимбы об освобождении от занимаемой должности генпрокурора Зураба Ачба и его заместителя Эшсоу Какалия одобрил парламент Республики. Об этом 2 декабря сообщает Sputnik Абхазия.

Такое решение было принято на внеочередном заседании парламента по итогам тайного голосования.

Уточняется, что Ачба и Какалия направили на имя президента Абхазии заявления об уходе с занимаемых должностей по собственному желанию, президент внёс представление в парламент.

Увольнение генпрокурора Абхазии и его заместителя связано с обострением криминогенной обстановки в Республике. Депутат Валерий Агрба напомнил, что на прошлой неделе состоялось внеочередное заседание парламента с привлечением руководства МВД и Генпрокуратуры, на котором депутаты потребовали в кратчайшие сроки найти виновных в убийстве людей на набережной Сухума, но результата нет до настоящего времени.

По мнению депутатов, вновь назначенный Генпрокурор должен будет привлечь Зураба Ачбу к ответственности за халатность при исполнении служебных обязанностей.

Ранее ИА REGNUM сообщало об освобождении от должности министра внутренних дел Абхазии Гарри Аршба. Соответствующий указ подписал президент Республики Рауль Хаджимба.