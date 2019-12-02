Москва,
2 декабря 2019, 18:08 — REGNUM Неспособность найти компромисс и заключить контракт с Газпромом привела к резкому снижению стоимости газотранспортной системы Украины. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины
«Даже если Зеленский очень захочет, то каким образом он может повлиять на позицию «Нафтогаза», который представляет не его интересы и не интересы государства? Там сидит человек, которого посадили американцы для одной единственной цели, которую вы так и не поняли — уничтожить газотранспортную систему Украины», — заявил Килинкаров.
По его словам, из-за отсутствия контракта с Россией газотранспортная система уже сейчас серьёзно потеряла в цене.
«Без контракта оценили стоимость газотранспортной системы — 3 млрд гривен, 120 млн долларов. А я помню времена, когда её оценивали в 30, и в 40 и даже в 400 (млрд гривен). Сегодня стоит три», — добавил Килинкаров.