Москва, , 18:08 — REGNUM Неспособность найти компромисс и заключить контракт с Газпромом привела к резкому снижению стоимости газотранспортной системы Украины. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Даже если Зеленский очень захочет, то каким образом он может повлиять на позицию «Нафтогаза», который представляет не его интересы и не интересы государства? Там сидит человек, которого посадили американцы для одной единственной цели, которую вы так и не поняли — уничтожить газотранспортную систему Украины», — заявил Килинкаров.

По его словам, из-за отсутствия контракта с Россией газотранспортная система уже сейчас серьёзно потеряла в цене.

«Без контракта оценили стоимость газотранспортной системы — 3 млрд гривен, 120 млн долларов. А я помню времена, когда её оценивали в 30, и в 40 и даже в 400 (млрд гривен). Сегодня стоит три», — добавил Килинкаров.