Дамаск, , 18:07 — REGNUM Недопустимо превращение Идлиба в убежище для различных террористов, заявил президент Сирии Башар Асад в ходе встречи с с российской делегацией во главе со спецпредставителем президента РФ по Сирии Александром Лаврентьевым и замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым.

Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба президента САР.

Кроме того, в ходе встречи были затронуты вопросы подготовки к очередному раунду переговоров в «астанинском» формате, а также ситуация на северо-востоке Сирии.

«Стороны подтвердили общую российско-сирийскую позицию о необходимости продолжения борьбы с терроризмом и предотвращения использования мирного населения боевиками в качестве живого щита с целью превращения Идлиба в постоянное убежище для террористов», — указано в сообщении пресс-службы президента САР.

Относительно ситуации в северо-восточных районах Сирии было заявлено, что Дамаск должен вернуть контроль над всей территорией страны и восстановить деятельность государственных структур и институтов.

Стороны подчеркнули, что основная цель политических переговоров — реализация интересов сирийского народа в сохранении территориального единства и суверенитета САР.

Как сообщало ИА REGNUM, очередная встреча по Сирии в «астанинском формате» состоится в столице Казахстана Нур-Султане с 10 по 11 декабря.

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