Москва, , 18:01 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не способен повлиять на руководство «Нафтогаза», чтобы достичь компромисса с Россией. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Я считаю, что на сегодняшний день у Зеленского как президента нет полномочий вообще заниматься вопросами контракта по газу. У него нет этих полномочий и самое страшное знаете что? У него возможностей нет. Путин тоже напрямую в принципе не имеет отношения к контрактам Газпрома. Но у него есть возможно решать вопросы внутри страны. А у Зеленского их нет», — заявил Килинкаров.

По его мнению, руководство «Нафтогаза» — прямые ставленники западных кураторов, перед которыми стоят совершенно другие цели.

«Каким образом он может повлиять на позицию «Нафтогаза», который представляет не его интересы и не интересы государства? Это сидит человек, которого посадили американцы для одной-единственной цели, которую вы (украинские эксперты) так и не поняли — уничтожить газотранспортную систему Украины», — указал он.