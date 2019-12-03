Киев, , 03:05 — REGNUM Украина, потерявшая все другие способы выживания как экономически состоятельное государство, вплотную занялась своим сельским хозяйством и демонстрирует в этой области кое-какие успехи. Почему и здесь ей ничего не светит и кто поможет не справиться и с ролью «великой сельскохозяйственной державы», рассказывает автор ИА REGNUM Андрей Ганжа.

Навоз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Украине не бывать великой аграрной супердержавой потому, что между ней и Европой находится страна, уже претендующая на это звание — Польша. Кстати, по совместительству Польша — основной выгодоприобретатель всей украинской эпопеи с майданом и «отражением российской агрессии». Под этим соусом Польша сумела подать себя Вашингтону в качестве любимой жены и получить значительное увеличение помощи.

Пока Украина яростно давила несогласных в Донбассе, Польша перехватила железнодорожный и автомобильный транзит грузов, и, наконец, беженцами и трудовыми мигрантами с Украины Польше удалось заткнуть потребности своей экономики в рабочей силы. Согласные работать по европейским расценкам за гроши украинцы значительно приподняли экономике западной соседки, оставив собственную — разумеется — в напряжении. Но теперь, когда поставки сельхоз продукции с Украины в Европу нарастают, Польше это показалось не по нраву. Разумеется, конкурент не нужен никому, особенно тем, кто привык только наживаться на украинских «достижениях» и уж тем более не делиться с Киевом деньгами. Что собирается предпринять Польша, чтобы Украина и далее продолжала в предписанном ей модусе неудачника?

Читайте подробности в статье Андрея Ганжи «Кукуруза врозь. Будни «аграрной супердержавы»: Польша и Украина».