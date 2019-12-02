Москва, , 17:57 — REGNUM Слухи о том, что Украина сможет продавить через саммит «нормандской четвёрки» какой-то альтернативный подход к урегулированию конфликта в Донбассе, основаны на полном непонимании того, как работают подобные форматы. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Здесь кто-то полагает, что в «нормандском формате» будут переговоры. Там не будет никаких переговоров! Там будут фиксироваться те договорённости, которые были достигнуты ранее. Если кто-то думает, что можно приехать в «нормандский формат» и эту песню начинать сначала, то песен там не будет. Всё! Концерт окончен», — заявил Килинкаров.

По его мнению, в ходе саммита «нормандской четвёрки» будут вновь зафиксированы уже имеющиеся соглашения, а также те, которые были достигнуты к моменту подготовки «нормандского формата», возможно, с какими-то уточнениями, но не более того.

«Любые попытки приехать туда с каким-то новым планом — о нём никто говорить не будет, это однозначно и это понятно», — указал он.