Москва, , 17:53 — REGNUM Заявления президента Украины Владимира Зеленского о нарушении режима прекращения огня со стороны ДНР и ЛНР опровергается собственными данными ОБСЕ. Об этом заявил дсоветник главы ЛНР по внешним связям, представитель ЛНР в политической рабочей группе на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Если говорить о прекращении огня, то вот это данные по ДНР: 232 боеприпаса прилетело со стороны Украины, один человек ранен. То есть 400 кг прилетело в ДНР с украинской стороны. Я ранее приводил статистику и по данным ОБСЕ: 1 к 10 в пользу украинской стороны (составляет соотношение) разрушений. На стороне республик — 10 к одному. Поэтому в данном случае Зеленскому лучше молчать, чем говорить. Абсолютно некорректные истории», — заявил Мирошник.