Москва, , 17:48 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не смог даже организовать условия для продолжения обмена военнопленными между ДНР, ЛНР и украинской стороной — и при этом готов вынести этот вопрос на переговоры в нормандском формате. Об этом заявил советник главы ЛНР по внешним связям, представитель ЛНР в политической рабочей группе на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Во-первых, одна из претензий непосредственно к Зеленскому уже больше шести шесяцев при нём не происходят обмены. В августе этого года украинская сторона просила шесть недель на проведение юридической очистки. На сегодняшний день они её не закончили», — заявил Мирошник.

«Украинская сторона не нашла юридического механизма, как очистить людей, которых она передаёт в формате обмена. Поэтому в данном случае сдерживает обмен только украинская сторона. Для этого нормандский формат не нужен в принципе», — подчеркнул он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что вопрос обмена военнопленными до сих пор не проработан и возложил ответственность за задержки на российскую сторону. Он отметил, что попытается достичь компромисса по этому вопросу в ходе ближайшей встречи в нормандском формате.