Москва, , 02:07 — REGNUM Сейчас одна из самых популярных тем в аналитике — т.н. передача власти от Владимира Путина к кому-то в 2024 году. По мнению многих экспертов, никаких выборов не будет — точнее, они будут формальными, потому что тут что-то одно: или трансфер, или выборы. И вроде бы — ладно, был бы человек хороший, но. Какие, но тут могут появиться, обсуждает автор ИА REGNUM Александр Халдей.

Владимир Путин Дарья Драй © ИА REGNUM

Ельцин, по мнению многих, был плохой президент. Однако это не помешало ему передать власть хорошему Путину. Отсюда, конечно, возникают некоторые опасения: не произойдет ли всё в обратном порядке в 2024 году и не перейдет ли власть кому-то, кто будет жителям России не на пользу?

Возможно, что передача всё-таки будет удачной, ведь короля играет свита, как известно. Во времена Ельцина требования владычествовавшей над страной группы сводились к подчинению интересов государства дорвавшимся до власти кланам, тогда как теперь само выживание властных кланов России поставлено в зависимость от устойчивости государства. Так что надежда на то, что России повезет, есть.

Читайте статью Александра Халдея «Чем трансфер при Ельцине отличается от трансфера при Путине».