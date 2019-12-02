Москва, , 17:36 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев придет на последнее пленарное заседание осенней сессии Госдумы 2019 года. Об этом журналистам 2 декабря заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ) по итогам заседания Совета Думы, передает корреспондент ИА REGNUM.

«На заключительное заседание Государственной думы планируется, что придет председатель правительства Дмитрий Медведев. Это уже стало хорошей традицией. Понятно, что большинство законопроектов, которые рассматривает Госдума, поступает от правительства РФ», — заявил Мельников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заключительное заседание осенней сессии Госдумы состоится 18 декабря. Ранее предполагалось, что депутаты завершат пленарные заседания 19 декабря, а затем уедут в регионы, но затем члены Совета Думы решили завершить работу раньше. На это, в частности, повлиял тот факт, что 19 декабря состоится большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, за которой депутаты намерены следить.

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