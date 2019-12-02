Москва, , 17:32 — REGNUM Экс-президент Украины Пётр Порошенко имеет по-прежнему надёжные связи в политической элите страны, что подтверждается финансированием из госбюджета фонда его жены. Об этом заявил политолог Александр Семченко в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Это тоже коррупция, коррупция, которую Зеленский поддерживает, каким-то образом финансируя Петра Алексеевича Порошенко. 700 млн на фонд, которым распоряжается его супруга Марина Порошенко. Проблема коррупция действительно серьёзна», — заявил Семченко.

Ранее министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил о том, что государственный бюджет страны на 2020 год предусматривает финансирование 150 млн гривен из бюджета Украины на Украинский культурный фонд (УКФ), который возглавляет супруга экс-президента Петра Порошенко.