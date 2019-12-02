Москва, , 17:27 — REGNUM Финальное пленарное заседание осенней сессии Госдумы в 2019 году пройдет 18 декабря. Об этом журналистам заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря.

Ранее депутаты предполагали, что последнее пленарное заседание пройдет 19 декабря, а затем до конца сессии депутаты будут работать в регионах.

«19 числа (декабря) нам по ряду причин очень неудобно проводить пленарное заседание. Во-первых, по причине того, что 19 декабря в 12 часов, как раз во время заседания Госдумы, состоится «прямая линия» президента» — заявил Мельников.

Кроме того, по его словам, Совфед обратился к депутатам Госдумы с просьбой все законопроекты, принятые в третьем чтении, передать в верхнюю палату парламента не позднее 18 декабря.

«Поэтому сегодня мы приняли принципиальное решение, что завершающее эту сессию пленарное заседание Госдумы состоится 18 декабря», — заявил Мельников.

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