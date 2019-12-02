Москва, , 17:22 — REGNUM США готовят инфраструктуру финансового контроля над действующей украинской элитой. Об этом заявил политолог Александр Семченко в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Где у Порошенко находятся деньги? В Панаме, на острове Мэн и ещё в других офшорных юрисдикциях, в которых в любой момент эти деньги могут арестовать, заблокировать те же самые американцы. И Порошенко находился под контролем американцев», — заявил Семченко.

С другой стороны, по его мнению, новая политическая элита Украины, образовавшаяся по итогам последних президентских и парламентских выборов, ещё не до конца поставлена под полный финансовый контроль западных кураторов.

«То же самое пытаются сделать с новыми властями», — подчеркнул он.