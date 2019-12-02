Тбилиси, , 17:16 — REGNUM Депутат от «Грузинской мечты» Акакий Зоидзе, который был избран в нынешний парламент по партийным спискам правящей партии и который до настоящего времени занимал пост председателя парламентского комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты, сложил с себя депутатские полномочия.

В связи со своим решением он опубликовал заявление на своей странице в соцсети Facebook и объяснил случившееся поляризованными политическими процессами и собственной долей ответственности за развитие этой поляризации.

Акакий Зоидзе был в числе тех депутатов большинства, которые поддерживали переход на пропорциональную избирательную систему к парламентским выборам 2020 года, и сегодня сожалеет, что «не смог убедить часть коллег в том, что переход на пропорциональную систему до 2020 года обеспечил бы сохранение в стране стабильности». С этой же целью он предлагал провести референдум или плебисцит по вопросам избирательной реформы, но, как сегодня заявляет Зоидзе, и в этом вопросе убедить своих коллен не сумел.

«Учитывая, что политика для меня всегда была лишь средством для достижения цели — то есть добрых дел на благо страны и наших граждан, а в условиях негативной повестки дня проведение позитивных реформ, на мой взгляд, маловероятно, моего места в нынешней публичной, партийной политике, и, соответственно, в парламенте, я не вижу», — заявил депутат.

В конце своего пространного заявления, в котором Зоидзе, с одной стороны, благодарит всех коллег и друзей за совместную деятельность, а с другой приносит извинения людям, которым будучи депутатом помочь не смог, он подчеркивает, что остается преданным тем ценностям, благодаря которым в 2016 году присоединился к «Грузинской мечте». Свою дальнейшую деятельность Акакий Зоидзе видит в экспертной сфере.

Напомним, что акции протеста в Грузии оппозиция начала после того, как парламенту не удалось принять поправки в Конституцию, предусматривавшие переход на пропорциональную избирательную систему с 2020 года. Против законопроекта выступили мажоритарии, но оппозиция обвинила правящую партию «Грузинская мечта» и ее лидера в невыполнении обещания и очередном обмане избирателей.

Напомним также, что за минувшие годы из состава «Грузинской мечты» уже вышел ряд некогда активных ее сторонников, часть которых сегодня стоит на оппозиционном фланге борьбы за власть.