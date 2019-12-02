Москва, , 17:14 — REGNUM Американская помощь Украине предназначалась прежде всего для того, чтобы «подсадить» политическую элиту страны на эти финансовые потоки. Об этом заявил доктор политических наук Александр Семченко в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«То, что коррумпировали украинские власти американской помощью, это и не скрывается в принципе. Одна из основных задач этой помощи была в том, чтобы коррумпировать (украинскую элиту). Потому что деньги, полученные украинскими коррумпированными властями — они ведь отслеживаются и контролируются теми же американцами», — заявил Семченко.