Сочи, Краснодарский край, , 16:53 — REGNUM Необходимо приложить все усилия для реализации планов поступления в боевой состав Военно-морского флота надводных кораблей и подводных лодок, вооружённых гиперзвуковыми ракетами, заявил 2 декабря на совещании президент РФ Владимир Путин.

По мнению президента России, гиперзвуковое оружие является важнейшим элементом системы сохранения стратегической стабильности.

«В ближайшие годы необходимо активно наращивать боевые возможности флота. Во многом это зависит от планового поступления в боевой состав ВМФ фрегатов и подводных лодок, доработанных под применение гиперзвуковых ракет «Циркон», — сказал Владимир Путин.

Напомним, строящиеся и проходящие модернизацию российские боевые корабли и подлодки оснащаются вертикальной пусковой установкой УКСК 3С14, позволяющей осуществлять запуск противокорабельных ракет «Оникс» и «БраМос», крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковых ракет «Циркон».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля в послании Федеральному собранию Владимир Путин сообщил, что в России завершаются работы над гиперзвуковой морской ракетой «Циркон», способной поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тыс. километров со скоростью, в девять раз превышающей скорость звука (9 Махов).

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