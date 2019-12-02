Тбилиси, , 16:43 — REGNUM В Грузии продолжаются локальные ударные акции оппозиции и ее соратников — активистов так называемых гражданских организаций, направленные на создание дискомфорта правящей партии «Грузинская мечта» и ее сторонникам.

Два таких локальных удара сегодня, 2 декабря, с утра оппозиционные активисты уже нанесли бывшему председателю парламента Грузии, представителю правящей партии Ираклию Кобахидзе в Тбилиси и мажоритарному депутату Дмитрию Хундадзе во Мцхета. Обоим при этом была предъявлена главная претензия и главное обвинение — невыполнение обещания введения пропорциональной системы выборов парламента.

Впрочем, активистов оппозиции сама тема протеста интересовала мало — им было важно создать атмосферу общего недовольства, оскорбить и освистать депутатов парламентского большинства.

Акцию против Ираклия Кобахидзе так называемые «гражданские активисты» устроили у гостиницы «Кортъярд Марриотт», куда бывший спикер парламента явился с утра для участия в международной конференции. Ему пришлось пройти под свисты и выкрики через «коридор позора», участники которого держали плакаты с лозунгами: «Лучший раб года!», «Никакого Ираклия здесь нет!» и даже «Свободу Ираклию Кобахидзе!». Участники акции пообещали, что таким же коридором позора встретят бывшего спикера парламента после окончания конференции.

Еще одна акция прошла во Мцхета, и ее освещали почти все грузинские телеканалы. Активисты гражданского движения «Габеде» — сторонники «Национального движения» пришли к офису мажоритарного депутата Дмитрия Хундадзе с плакатами и монетами и заявили, что это те самые монеты, 41 серебренник (41 — избирательный номер «Грузинской мечты»), за которые Хундадзе продался правящей партии. Участники акции требовали встречи с депутатом, чтобы ему в лицо высказать все обвинения, но вместо депутата к его офису у мэрии вышлю сам мэр Мцхеты и собравшиеся здесь же сторонники «Грузинской мечты». Между участниками двух противостоящих акций завязалась драка, в результате которой полиции пришлось принять меры. Были задержаны несколько инициаторов столкновения, в том числе один из активистов движения «Габеде», сын лидера Лейбористской партии Грузии Шалвы Нателашвили Бека Нателашвили.

Напомним, что акции протеста в Грузии оппозиция начала после того, как парламенту не удалось принять поправки в Конституцию, предусматривавшие переход на пропорциональную избирательную систему с 2020 года.