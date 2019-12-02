Москва, , 16:40 — REGNUM Сторожевой корабль Балтийского флота «Ярослав Мудрый» в Аденском заливе конвоирует караван торговых судов, на борту которых обеспечивают безопасность российские морские пехотинцы, сообщил 2 декабря журналистам официальный представитель Балтфлота Роман Мартов.

Караван состоит из трёх грузовых судов.

«Экипаж сторожевого корабля «Ярослав Мудрый» совместно с танкером «Ельня» и морским буксиром «Виктор Конецкий» приступил к сопровождению каравана гражданских судов из акватории Красное моря в Аравийское», — сказал Роман Мартов.

После прибытия сопровождаемых судов в Аравийском море российские военные моряки сформируют новый караван, следующий в обратном направлении.

Напомним, Аденский залив широко известен нападениями пиратских групп из Африки на мирные суда.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 октября отряд кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля «Ярослав Мудрый», танкера «Ельня» и морского буксира «Виктор Конецкий» вышел в дальний поход. К 10 декабря отряд должен прибыть в индийский порт Мармагао и примет участие в совместных российско-индийских межвидовых военных учениях «ИНДРА-2019».

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