Рига, , 16:36 — REGNUM Министр внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс направил инициативу в комиссию Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции «о надзоре за гражданско-правовыми сделками на государственных стратегических объектах». Об этом пишет портал bb.lv.

Ранее схожие поправки к закону об охранных полосах (территория вблизи границ) разработало министерство обороны Латвии. Суть обоих документов в том, что министерства хотят визировать часть сделок с недвижимостью, которая расположена рядом с объектами «критической инфраструктуры». Само понятие «критическая инфраструктура» не является чем-то неизменным и пересматривается раз в год.

В качестве обоснования инициативы в письме Сейму упомянута угроза «гибридной войны».

Журналисты портала отмечают, что в Латвии ссылаются на опыт Финляндии. С 1 января 2020 г. в стране вступают в действие правила лицензирования на покупку недвижимости. Лица не проживающие на территории Европейского союза или за пределами Европейской экономической зоны для сделок с рядом объектов недвижимости должны получать разрешение министерства обороны Финляндии.