Москва, , 16:26 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин не собирается обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос Крыма ни в каких форматах. Об этом сегодня, 2 декабря, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, что президент Украины Зеленский в интервью американским СМИ заявил, что он хотел бы обсудить с российскими властями ситуацию с Крымом при посредничестве США. Также Зеленский заявил, что на предстоящем саммите «нормандской четверки» в Париже он обязательно поднимет вопрос Крыма и предложит Путину привлечь к обсуждению этой темы США.

Песков напомнил, что российские власти не раз заявляли, что статус Крыма ни с кем обсуждаться не будет ни при каких обстоятельствах.

«Здесь никакой реакции Кремля быть не может. Какое-либо обсуждение темы Крыма невозможно, и об этом неоднократно говорилось на самых различных уровнях», — подчеркнул Песков.

Тогда у Пескова уточнили, а что будет, если Зеленский на саммите в Париже все же задаст прямой вопрос Путину о статусе Крыма.

Песков ответил, что российский лидер в этом случае даст развернутые и последовательные ответы на все имеющиеся у украинского президента вопросы, «как президент всегда и делает, открыто, конструктивно и абсолютно исчерпывающе».