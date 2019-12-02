Архангельск, , 16:23 — REGNUM Губернатор Архангельской области в очередной раз подверг критике работу своих подчиненных. На это раз досталось муниципальным чиновникам — за их работу главе региона пришлось отчитываться населению во время «прямой линии», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Орлов обратил внимание на то, что большинство вопросов в эфире от жителей области касалось деятельности муниципалитетов. Показательной стала история с установкой пандуса по заявке инвалида в жилом доме на улице Краснофлотской в Архангельске.

«Документы все закрыли, галочки поставили, а пандуса нет! Ради чего все эти движения и имитация бурной деятельности?! Нужно чаще говорить с людьми и всегда выполнять обещания […] Я обращаюсь к главам муниципалитетов: складывается ощущение, что у вас нет контакта с населением. Содержание вопросов, которые мне задают люди, говорит о том, что вы с ними не общаетесь или общаетесь в режиме», — заявил губернатор на оперативном совещании в правительстве.

Напомним, ранее Игорь Орлов раскритиковал муниципалитеты за слабое понимание сути нацпроектов.

Как сообщало ИА REGNUM, «прямая линия» с губернатором состоялась на прошлой неделе. Во время нее губернатор заявил, что не собирается покидать регион, несмотря на то, что история со строительством полигона на станции Шиес ударила по его имиджу.