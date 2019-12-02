Киев, , 16:22 — REGNUM В Верховную раду Украины пока что не поступало представление от генеральной прокуратуры на снятие неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности экс-президента страны Петра Порошенко.

Об этом журналистам 2 декабря заявил спикер Рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент ИА REGNUM.

«По состоянию на сегодняшний день таких представлений еще не было», — отметил спикер. От других комментариев по этой теме Разумков воздержался.

Напомним, что еще в ноябре Государственное бюро расследований Украины направило в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении Порошенко. Также направили в прокуратуру проект представления в Верховную раду о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности экс-президента, который является действующим народным депутатом фракции «Европейская солидарность». Дело, о котором идет речь, касается незаконного влияния Порошенко на назначение судей.

Согласно результатам опроса, проведенного в конце ноября Киевским международным институтом социологии, снятие неприкосновенности с Порошенко в той или иной степени поддерживают 74% украинцев, и не поддерживают всего 21%.