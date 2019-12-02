2 декабря 2019 | Время чтения 1 мин

1-я дивизия армии Власова под командованием Сергея Буняченко в «боях за освобождение Праги» участия не принимала. Она принимала самое активное участие в боях ЗА СПАСЕНИЕ СОБСТВЕННОЙ ШКУРЫ! Прагу спасла от находившихся там отборных частей СС, в том числе элитных танковых дивизий «Дас Райх» и «Викинг», Советская армия.

Виктор Ясманн, , 16:20 — REGNUM Когда пару месяцев назад появились сообщения о сносе памятника маршалу Коневу в Праге, я написал статью, где предупредил, что эта гнусная провокация — очевидная двухходовка, и что за очернением маршала Конева и Советской армии явно воспоследует обеление гитлеровцев и героизация их приспешников, в данном случае «власовцев», якобы «освобождавших» Прагу.

Чехия

Увы, мои опасения оправдались. Теперь, когда памятник снесен, бывший журналюга, а ныне староста пражского района Ржепорые Павел Новотны выступил с «инициативой» установить на его месте монумент бойцам 1-й дивизии армии Власова. Понятно, однако, что Новотны всего лишь «раздаточное окно», а там, в глубине, на раздаче стоят другие, профессиональные повара, приготовившие это блюдо, что и делает всю эту затею вдвойне мерзопакостней и реальней.

А посему надо твердо и доказательно заявить, что вопреки устоявшемуся мифу и даже его бездарным казенным опровержениям, 1-я дивизия армии Власова под командованием Сергея Буняченко в «боях за освобождение Праги» участия не принимала. Она принимала самое активное участие в боях ЗА СПАСЕНИЕ СОБСТВЕННОЙ ШКУРЫ! Прагу спасла от находившихся там отборных частей СС, в том числе элитных танковых дивизий «Дас Райх» и «Викинг», советская армия. На этот счет есть прямое историческое свидетельство, цитата из победной речи Сталина 9 мая 1945 года: «Правда, одна группа немецких войск в районе Чехословакии все еще уклоняется от капитуляции. Но я надеюсь, что Красной армии удастся привести ее в чувство».

Что касается Сергея Буняченко, который в отличие от «плохого» Власова чего-там хотел, то стоит напомнить, что он как предатель Родины, фашистский прихвостень и ВОЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК был повешен по приговору советского военного трибунала 1 августа 1946 года рядом с Власовым и подобными гадами. В соответствии с духом и буквой Нюрнбергского трибунала, где в разделе о немецких военных, служивших Гитлеру, сказано: «Они опозорили трудную и почетную профессию солдата». Наконец, не надо героизировать и «простых» солдат-власовцев. Они получили по заслугам. А памятник им уже есть, где подобает. На Ольшанском кладбище в Праге. Пусть Новотны сходит туда и порыдает.

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