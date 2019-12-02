Курган, , 16:17 — REGNUM Работу курганских чиновников будут оценивать по ключевым показателям эффективности (KPI). Ввести для каждого органа власти и его руководителя 3−5 показателей эффективности работы поручил губернатор Зауралья Вадим Шумков, сообщает пресс-служба главы региона.

Вышеуказанные показатели будут связаны с исполнением указов президента России, государственных программ и национальных проектов.

Для департаментов здравоохранения и образования, к примеру, одним из критериев KPI станет привлечение молодых врачей и учителей, а для департаментов экономического развития и промышленности — создание индустриальных парков, открытие на их базе новых предприятий и привлечение инвестиций.