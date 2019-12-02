Тбилиси, , 16:15 — REGNUM Грузинскому олигарху, председателю правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили купили билет на рейс Тбилиси-Москва авиакомпании «Аэрофлот» и призывают как можно быстрее покинуть страну.

Этот билет в одну сторону продемонстрировал журналистам банкир, учредитель общественного движения «Лело» Мамука Хазарадзе в здании Тбилисского городского суда, где сегодня проходит процесс по возбужденному против него и его бизнес-партнера Бадри Джапаридзе делу об отмывании незаконных доходов.

«Я купил Бидзине Иванишвили билет на рейс Тбилиси-Москва. Это бизнес-класс, потому что он привык к хорошей жизни, и он может покинуть страну», — заявил Хазарадзе.

Интересно, как удалось банкиру купить авиабилет на несуществующий авиарейс авиакомпании, которая сегодня авиарейсы в Грузию не выполняет? Во всяком случае, на сайте «Аэрофлота» заказать такой билет даже на ближайшие дни декабря не удается.

Как известно, Россия приостановила прямое авиасообщение с Грузией после того, как в Тбилиси начались антироссийские акции, поводом для которых оказался визит в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова.

Напомним также, что прокуратура Грузии возбудила уголовное дело против Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе из-за сделки, которую совладельцы АО «ТВС Банк» совершили в 2007—2008 годы. Речь идет о сумме около $17 млн, которая в виде кредита была выдана компании-партнеру, а после возвращения кредиторам перечислена на оффшорные счета. Прокуратура усмотрела в этой сделке признаки отмывания незаконных доходов. Хазарадзе и Джапаридзе вину не признают и называют выдвинутые им прокуратурой обвинения абсурдом и политической расправой со стороны Бидзины Иванишвили.