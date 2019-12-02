Киев, , 16:12 — REGNUM На Украине вскоре может смениться руководство всех «стратегических» энергетических компаний, заявил на брифинге сегодня, 2 декабря, министр энергетики страны Алексей Оржель.

Чиновник уточнил, что принято «политическое решение» о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании.

Оржель добавил, что смена руководства и обновление наблюдательного совета намечены в т. ч. в госкомпании «Нафтогаз Украины». По его словам, действующие руководители при наличии желания смогут принять участие в конкурсном отборе.

ИА REGNUM напоминает, что главой правления «Нафтогаза Украины» является Андрей Коболев, контракт с которым действует до 22 марта 2020 г. Соглашение с менеджером было продлено на год в марте 2019 года еще правительством Гройсмана. Вместе с тем в документе прописано, что кабмин может досрочно прекратить его полномочия при ненадлежащем выполнении основных задач.

«Невыполнение (ненадлежащее выполнение) основных ожидаемых показателей работы главы правления компании является основанием для принятия общим собранием решения о досрочном прекращении его полномочий», — сказано в распоряжении.

Любопытно, что, согласно контракту, Коболев гарантировал транзит российского газа через украинскую ГТС в ЕС после 1 января 2020 года «путем создания необходимых юридических и технических предпосылок».