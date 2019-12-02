Приштина, , 16:02 — REGNUM Лидер победившей на выборах Косово партии «Самоопределение» и будущий глава правительства края Альбин Курти считает, что сроки заключения соглашения о нормализации отношений с Белградом не имеют решающего значения. Об этом он заявил в интервью изданию European Western Balkans.

«Я считаю, что в первую очередь нам следует хорошо подготовиться к переговорам. Конечно, хотелось бы иметь соглашение, но скорость его заключения не должна иметь приоритет над его содержанием и принципами», — сказал Курти.

Он отметил, что за время шестилетнего диалога при посредничестве Брюсселя было заключено уже немало соглашений, но «проблема в том, что они не выполняются».

В связи с этим в первый месяц работы нового косовского парламента «Самоопределение» намерено поднять вопрос об оценке степени реализации уже существующих соглашений и «того, как они повлияли на повседневную жизнь граждан», заявил Курти.

Напомним, партия «Самоопределение» одержала победу на парламентских выборах в Косово 6 ноября, при этом обеспечив себе большинство, необходимое для формирования кабинета министров. Ожидается, что Альбин Курти станет новым премьер-министром края.