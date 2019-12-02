Вильнюс, , 16:01 — REGNUM Снижение мирового спроса на удобрения вынудило производителей удобрений сократить объёмы производства, что повлияло на транзитные перевозки через Литву, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 2 декабря.

Как отмечается в новейшем отчёте литовского министерства транспорта и коммуникаций, Белоруссия покрывает пятую часть мирового спроса на удобрения, а его снижение напрямую затронуло показатели Lietuvos Geležinkeliai («Литовские железные дороги»).

Самое большое снижение замечено в третьем квартале 2019 года. В Литве надеются, что сокращение транзита будет компенсировано увеличением внутренних перевозок. Например, в этом году Lietuvos Geležinkeliai подписало долгосрочный контракт с Dolomitas на перевозку щебня.

Напомним, единственный литовский порт в Клайпеде на треть зависит от транзита белорусских грузов.