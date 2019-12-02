Амстердам, , 15:55 — REGNUM Россия «сознательно позволила» жителю Донецкой Народной Республики Владимиру Цемаху, который проходит подозреваемым по уголовному делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в июле 2014 года, покинуть территорию РФ и не выполнить просьбу Нидерландов. К такому выводу пришли в прокуратуре Нидерландов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства 2 декабря.

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Отмечается, что ранее прокуратура запрашивала у России задержание Цемаха для его экстрадиции в Нидерланды, чтобы он не мог скрыться от следствия. Однако в РФ подозреваемый не был арестован. Затем та же просьба об аресте была несколько раз озвучена по дипломатическим и политическим каналам. В ноябре российские власти заявили о том, что просьба о задержании Цемаха не может быть выполнена, поскольку им неизвестно, что он находится, добавили в прокуратуре.

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«Россия добровольно позволила Цемаху покинуть территорию страны и тем самым отказалась выполнять просьбу», — уверены в прокуратуре, подчеркнув, что Москва была обязана сделать это в соответствии с Европейской конвенцией о выдаче.

Как сообщало ИА REGNUM, житель ДНР Владимир Цемах был похищен и задержан СБУ в июне 2019 года. А уже в сентябре в результате обмена пленными между Россией и Украиной он оказался на свободе. Накануне обмена Нидерланды, которые обвиняют бывшего военнослужащего ДНР в причастности к крушению малазийского Boeing MH17 в июле 2014 году, настаивали на том, что Цемах должен остаться под стражей.

Добавим, что на момент крушения лайнера рейса MH17 Цемах являлся командиром отдельной роты противовоздушной обороны в городе Снежное (ДНР). Амстердам и Киев обвиняют ополченцев Снежного в том, что они якобы сбили самолёт.

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