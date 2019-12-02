Пенза, , 15:54 — REGNUM Президиум Пензенского регионального политического совета «Единой России» исключил депутата регионального заксобрания Владимира Вдонина из партии за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и использование поддельного удостоверения сотрудника Генпрокуратуры.

«За действия, дискредитирующие партию и наносящие ущерб ее политическим интересам, на основании пунктов 4.3.2 и 4.3.3 Устава Президиум регионального политического совета «Единой России» решил исключить Владимира Вдонина из партии», — говорится в решении.

Решение было направлено в ЦИК и Законодательное собрание Пензенской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ответственный секретарь Комиссии по этике, заместитель секретаря Генерального совета партии Евгений Ревенко 30 ноября взял на личный контроль вопрос исключения Владимира Вдонина из партии.

«В пьяном виде он сел за руль машины, подвергнув опасности других людей. При себе имел поддельное удостоверение сотрудника Генпрокуратуры. Благодаря бдительности сотрудников правоохранительных органов и оперативной реакции трагедии удалось избежать. Такое поведение аморально и недопустимо. Владимир Вдонин будет исключен из партии и выведен из состава нашей фракции. Кроме того, я возьму это разбирательство под личный контроль», — заявил Евгений Ревенко

Напомним, Владимир Вдонин был задержан сотрудниками ГИБДД Пензенской области. По предварительной информации, депутат находился в состоянии алкогольного опьянения, при задержании предъявил поддельное удостоверение сотрудника Генеральной прокуратуры.

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