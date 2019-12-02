Пенза, 2 декабря 2019, 15:54 — REGNUM Президиум Пензенского регионального политического совета «Единой России» исключил депутата регионального заксобрания Владимира Вдонина из партии за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и использование поддельного удостоверения сотрудника Генпрокуратуры.
Решение было направлено в ЦИК и Законодательное собрание Пензенской области.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ответственный секретарь Комиссии по этике, заместитель секретаря Генерального совета партии Евгений Ревенко 30 ноября взял на личный контроль вопрос исключения Владимира Вдонина из партии.
Напомним, Владимир Вдонин был задержан сотрудниками ГИБДД Пензенской области. По предварительной информации, депутат находился в состоянии алкогольного опьянения, при задержании предъявил поддельное удостоверение сотрудника Генеральной прокуратуры.
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