Москва, , 15:52 — REGNUM Рэпер Птаха (Давид Нуриев) обвинил власти, в частности «людей в погонах» в пособничестве наркоторговле, передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря.

«Я, возможно, буду груб по отношению к нашей власти, но вся наркота идет через порты и всех наркодилеров прикрывают люди в погонах», — заявил рэпер в ходе заседания круглого стола в Госдуме.

В этой связи он предлагает разобраться в нерадивыми сотрудниками.

«Поэтому для решения проблемы нужно в первую очередь разобраться с последними — без них наркотики не будут так легко проникать на территорию нашей страны», — рассуждает он.

Законопроект о приравнивании наркобаронов к террористам намерен внести в Госдуму депутат от «Справедливой России» Олег Нилов.

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