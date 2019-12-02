Тбилиси, 2 декабря 2019, 15:49 — REGNUM Создание в Грузии центра русского языка и культуры — достаточно опасное явление и не исключено, что Россия тем самым пытается подложить Грузии очередную мину, считает социолог Рамаз Сакварелидзе, который заявил об этом в интервью грузинскому еженедельнику «Квирис палитра» («Палитра недели»).
Он призвает противоборствующие в Грузии стороны к большей осторожности в своих действиях.
Инициативу открытия в Грузии центра русского языка и культуры несколько дней назад озвучил представитель России Григорий Карасин, который провел в Праге очередной раунд своих переговоров с представителем Грузии Зурабом Абашидзе. На эту инициативу в Тбилиси уже откликнулись крайне негативно, в том числе нынешний гендиректор Национальной библиотеки парламента Грузии заявил, что при библиотеке уже функционирует ряд центров иностранных языков, но подчеркнул, что центру русского языка в его учреждении места нет.
Встречи в формате Абашидзе-Карасин были приостановлены после событий в Тбилиси, поводом для которых стал приезд в Грузию депутата Госдумы России Сергея Гаврилова.