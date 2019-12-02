Тбилиси, , 15:49 — REGNUM Создание в Грузии центра русского языка и культуры — достаточно опасное явление и не исключено, что Россия тем самым пытается подложить Грузии очередную мину, считает социолог Рамаз Сакварелидзе, который заявил об этом в интервью грузинскому еженедельнику «Квирис палитра» («Палитра недели»).

«России нужны беспорядки. Наивно верить, что для России было неожиданностью то, что последовало за появлением Гаврилова в кресле спикера парламента Грузии. Не пытается ли Россия своей инициативой создания какого-то центра подложить Грузии новую мину?! Тем более, что об этой инициативе Карасина в правительстве действительно ничего не знали», — рассуждает в беседе с журналистом эксперт.

Он призвает противоборствующие в Грузии стороны к большей осторожности в своих действиях.

«Политическое противостояние должно быть, но следует учитвать и нашу специфику, чтобы не лить воду на мельницу России», — пояснил Сакварелидзе.

Инициативу открытия в Грузии центра русского языка и культуры несколько дней назад озвучил представитель России Григорий Карасин, который провел в Праге очередной раунд своих переговоров с представителем Грузии Зурабом Абашидзе. На эту инициативу в Тбилиси уже откликнулись крайне негативно, в том числе нынешний гендиректор Национальной библиотеки парламента Грузии заявил, что при библиотеке уже функционирует ряд центров иностранных языков, но подчеркнул, что центру русского языка в его учреждении места нет.

Встречи в формате Абашидзе-Карасин были приостановлены после событий в Тбилиси, поводом для которых стал приезд в Грузию депутата Госдумы России Сергея Гаврилова.