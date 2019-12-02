Берлин, , 15:46 — REGNUM Бывший депутат Государственной думы, комиссар молодежного движения «Наши» Роберт Шлегель («Единая Россия») получил гражданство Германии. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.

По данным издания, Шлегель получил гражданство ФРГ в начале 2019 года и с тех пор работает в Мюнхене на должности директора стратегических проектов и операций в штаб-квартире компании по информационной безопасности Acronis.

Издание направило запрос в компанию, насколько безопасно доверять вопросы безопасности бывшему российскому политику. На этом в компании ответили, что он не имеет доступа к исходному коду продукции Acronis.

Напомним, Шлегель был депутатом Госдумы пятого и шестого созывов, членом «Единой России» с 2007 по 2016 год. В 2010 году он был избран федеральным комиссаром движения «Наши».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно федеральному статистическому управлению ФРГ, в 2018 году в страну переехали на 400 тыс. человек больше, чем уехали из страны. В общей сложности из-за границы прибыли 1,58 млн человек, покинули Германию — 1,18 млн.

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