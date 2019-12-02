Вашингтон, , 15:39 — REGNUM Действие ввозных пошлин на сталь и алюминий из Аргентины и Бразилии возобновлено в США. Об этом американский президент Дональд Трамп написал 2 декабря в Twitter.

Своё решение Трамп объяснил политикой девальвации национальных валют, проводимой этими странами. Масштабная девальвация плохо отражается на американских фермерах.

«В связи с этим я возобновлю пошлины на сталь и алюминий, которые ввозятся в США из этих стран», — отметил глава США.

При этом он не уточнил, какие именно пошлины имеет в виду и сколько процентов они составят.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2018 года США ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25%. Сталь из Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи пошлинами не облагалась, а Австралия и Аргентина были также выведены из-под пошлин в размере 10% на алюминий.