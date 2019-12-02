Москва, , 15:32 — REGNUM Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) предложил полностью запретить рекламу лекарственных средств.

«Полностью надо запретить рекламу лекарственных препаратов и медикаментов», — завил Нилов.

Он также обратил внимание на «засилие иностранщины» в аптеках.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект о запрете рекламы лекарств внесли на рассмотрении Госдумы депутаты фракции во главе с Владимиром Жириновским. Они обеспокоены масштабами самолечения — около 60% жителей России предпочитают не обращаться к врачу в случае заболевания.