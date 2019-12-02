Киев, , 15:23 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не начнет войну в Донбассе, поскольку из-за этого может разразиться «тотальная война» в Европе. Об этом он рассказал в интервью Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza.

«Я не могу отправить (ВСУ в Донбасс). Как? Сколько из них умрет? Сотни тысяч, а затем начнется тотальная война, тотальная война в Украине, а затем и по всей Европе», — сказал он, добавив, что он «не начнет войну в Донбассе».

По его словам, есть много «горячих голов», кто проводит митинги и говорит: «Давай пойдем сражаться и отвоюем всё это».

«Но какой ценой? Какова цена? Я не буду этого делать. Если это не удовлетворяет общество, то придет новый лидер, который удовлетворит эти требования», — отметил Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» 9 декабря хочет решить три ключевых вопроса — обмен удерживаемыми лицами с обозримыми сроками; полное прекращение огня; и, прежде чем приступить к выборам, — полный вывод всех незаконных воинских формирований любого рода, в любой форме, с любым оружием.