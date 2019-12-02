Лондон, , 15:17 — REGNUM Заместитель министра юстиции Польши Михал Войчик пообещал принять все возможные меры, чтобы не допустить усыновления ребёнка проживающей в Британии гражданки Польши гомосексуальной парой.

«Если это правда, и ребенок является также и гражданином Польши, мы предпримем все действия, чтобы этот ребенок, если и будет передан приёмным родителям, чтобы он был усыновлён женщиной и мужчиной», — заявил замминистра в интервью Polsat News.

В пятницу, 29 ноября, издание Wp.pl передало сообщение матери о решении британского суда, который постановил, что сын гражданки Польши и гражданина Британии будет передан на усыновление паре гомосексуалистов.

От социальных работников, которые занимаются усыновлением, женщина узнала, что её ребенок будет усыновлён парой гомосексуалистов. Согласие на это выразил его отец — гражданин Британии. Женщина обратилась за помощью в польское консульство.

«Я не хочу соглашаться на это. Я бы предпочла, чтобы его воспитывали мама и папа, а не два отца», — говорит она.

Как сообщает Wp. pl, полька потеряла право опеки над сыном после того, как оставила его под присмотром 13-летней дочери. В отсутствие матери мальчик обжегся горячим сосудом. Женщина страдает депрессией и эпилепсией. Ранее она потеряла право опеки над остальными своими детьми.

«Великобритания — страна, в которой живете уже несколько лет, и чьи законы вы обязаны соблюдать, здесь допускается усыновление однополыми парами. Это не противоречит местным законам», — сказал женщине польский консул в Британии Павел Новак.