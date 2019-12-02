Киев, , 15:24 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович раскритиковал якобы имеющийся у президента Владимира Зеленского план Б по Донбассу. Парламентарий назвал замысел Зеленского «планом Г», сообщает «112 Украина».

По словам Рабиновича, ранее он слышал об альтернативном плане Зеленского, но не знал, в чём он заключается. Но теперь глава государства раскрыл, что план Б — «оставить всё, как есть».

«Вы знаете, это — не план Б, это план Г», — подчеркнул он.

Если на Украине не настанет мир, то не будет ни экономики, ни нормальных тарифов, ни развития, заключил Рабинович.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября Зеленский пообещал жителям Донбасса, которые ощущают себя украинцами, некий «план Б». Это будет длинная-длинная история, длинный-длинный путь с возвращением территорий, пояснил он.

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