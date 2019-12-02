Киев, , 15:13 — REGNUM Фракция «Европейская солидарность» заявляет, что президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с лидерами фракций Верховной рады перед «нормандской встречей» в Париже.

Об этом заявила сопредседатель фракции «ЕС» Ирина Геращенко во время заседания согласительного совета парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Геращенко считает, что Зеленский должен проинформировать о «переговорных позициях», с которыми он отправляется в столицу Франции 9 декабря. Вместе с тем она выразила сомнение, что у президента Украины есть какой-то вразумительный план.

«Сегодня страну и экспертную среду больше всего беспокоит план, с которым президент Зеленский поедет на «нормандский формат» в Париже. Существует ли он вообще?» — задалась вопросом политик.

Она считает, что президент и парламент должны вместе обсудить «красные линии», которые недопустимо переходить на переговорах.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» 9 декабря хочет решить три ключевые вопроса — обмен удерживаемыми лицами с обозримыми сроками; полное прекращение огня; и, прежде чем приступить к выборам, — полный вывод всех незаконных воинских формирований любого рода, в любой форме, с любым оружием.