Москва, , 15:11 — REGNUM Заявление вице-премьера правительства Украины по вопросам европейской и североатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о готовности Киева «принять пару областей России» говорит о степени абсурдности политиков. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Украинские политики нового и старого поколения соревнуются в степени абсурдности, которой они достигли на почве русофобии. То предлагают российские регионы «присоединить» к Украине, то демонстрируют уровень исторической грамотности, заявляя, что «украинское государство» возникло на 300 раньше российского. Осталось вспомнить «древних укров» и картина помешательства в политической среде Украины будет практически полной», — рассуждает Железняк.

Какое поколение молодых украинцев вырастет на фоне такого беспардонного манкирования историческими фактами и откровенного вранья, остается только сожалеть, указал он.

Ранее спикер Госдумы РФВячеслав Володинзаявил, что притеснение малых народов на Украине может привести к потере Киевом ещё нескольких областей. В ответ на это глава украинской дипломатии Арсен Аваков назвал российского парламентария «дураком».

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