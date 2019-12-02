Санкт-Петербург, , 15:11 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление, ограничивающее число квартир-студий и их размер в новостройках. Документ, вносящий изменения в порядок подготовки документации по планировке территории, опубликован на сайте администрации Ленобласти.

Как следует из документа, который глава региона подписал 25 ноября, теперь квартиры-студии не должны быть меньше 24 кв. метров, включая балкон (с пониженным коэффициентом).

«Количество квартир площадью менее 30 квадратных метров должно составлять не более 40% от общего количества квартир в многоквартирном доме», — говорится в тексте документа.

Отметим, ранее областная администрация рассматривала вариант, ограничивающий стройку в регионе, предполагалось, что квартиры в новостройках должны быть не меньше 30 метров.

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