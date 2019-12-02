Варшава, , 15:06 — REGNUM В воскресенье, 1 декабря глава Мазовецкого воеводства Константин Радзивилл обратился к мэру Варшавы Рафалу Тшасковскому с предложением назвать одну из центральных улиц столицы именем бывшего президента Польши Леха Качиньского. Как напоминает «Польское радио», погибший в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году президент Лех Качиньский ранее занимал пост мэра Варшавы.

«Лех Качиньский заслуживает улицы не на окраине, а большой улицы в центре города», — заявил Мазовецкий воевода. При этом он отметил, что переименование улиц находится в ведении местных властей.

Столица Польши город Варшава входит в состав Мазовецкого воеводства, но пост мэра столицы и большинство в городском совете занимает оппозиционная либеральная «Гражданская коалиция».

В 2017 году Мазовецкий воевода своим решением присвоил имя Леха Качиньского улице Армии людовой. Городской совет Варшавы отменил решение воеводы, но не вернул улице прежнее название, а присвоил ей другое — улица Лазенковская («Банная»). Высший административный суд Польши встал на сторону горсовета.

Армия людова — военная структура Польской рабочей партии, которая в годы нацистской оккупации вела партизанскую войну против захватчиков. Буржуазно-националистическая Армия крайова, которую сейчас представляют чуть ли не главным освободителем Польши, почти не доставляла проблем немцам. В польском языке — две формы слова «народ». «Народом» называет себя шляхта, а простые люди обозначаются словом «люд».