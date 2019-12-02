Сухум, , 15:07 — REGNUM Министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршбу был снят со своей должности. Соответствующий указ 2 декабря был опубликован на сайте президента республики Рауля Хаджимба.

«Освободить Аршба Гарри Анатольевича от должности министра внутренних дел Республики Абхазия», — говорится в документе.

Как передавало ИА REGNUM, 22 ноября в центре Сухуми неизвестные расстреляли посетителей одного из кафе. Родственники погибших в связи с данным инцидентом стали требовать отставки министра иностранных дел и генпрокурора Абхазии Зураба Ачба.