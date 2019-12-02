Бишкек, , 14:57 — REGNUM Премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева вызвали в госкомитет нацбезопасности Киргизии на допрос по уголовному делу, возбужденному по материалам журналистского расследования о коррупции на таможне и возможной причастности к ней убийства китайского бизнесмена Айеркена Саймаити. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Также спецслужбы намерены допросить депутатов республиканского парламента Алтынбека Сулайманова, Дуйшона Торокулова, экс-депутата Ширин Айтматову, экс-руководителя аппарата президента Фарида Ниязова и члена рабочей группы по проведению инаугурации президента Киргизии, экс-министра сельского хозяйства Турдуназира Бекбоева.

ИА REGNUM напоминает, что ранее радио «Азаттык» и ИА «Kloop» провели совместное журналистское расследование по фактам коррупции в таможенной службе Киргизии, вывода из республики $700 млн при участии убитого в Стамбуле предпринимателя Айеркена Саймаити, а также о возможной связи уйгурского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра и экс-зампредседателя таможенного ведомства Райымбека Матраимова.

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