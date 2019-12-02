Эрбиль, Ирак, , 15:05 — REGNUM Президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани прибыл в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) по приглашению наследного принца Абу-Даби Мухаммадом бен Заидом аль-Нахайяном, об этом 2 декабря сообщает Kurdistan.ru.

Вместе с президентом в страну прилетел также его двоюродный брат, премьер-министр курдской автономии Масрур Барзани.

Журналисты отмечают, что стороны проведут переговоры по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Напомним, Иракский Курдистан имеет права расширенной автономии в рамках государства, что позволяет местным властям вести активную международную политику, устанавливая контакты с мировыми державами напрямую.

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