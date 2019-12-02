Киев, , 14:54 — REGNUM Руководство украинской государственной компании «Нафтогаз» и ряда других стратегических компаний будет в ближайшее время заменено. Об этом 2 декабря заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.

«Было принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на всех стратегических компаниях», — сказал Оржель на пресс-конференции в Киеве.

Оржель утвердительно ответил на вопрос о том, будет ли это касаться менеджмента «Нафтогаза». При этом новое руководство госкомпаний будет избираться на конкурсной основе, заключил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что в центральном офисе «Нафтогаза» царит настоящий бардак, а сама структура превратилась в «конвейер для отмывания денег».

По его словам, в компании ожидают коллапса после прекращения транзита российского газа, а специалисты «Нафтогаза» «просто в шоке от того, что может произойти этой зимой».

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