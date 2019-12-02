Вашингтон, , 14:54 — REGNUM Командующий Северным командованием ВС США и командованием воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Терренс О'Шонесси заявил, что США должны инвестировать в систему раннего предупреждения для Арктики, аналогичную серии радиолокационных станций, построенных в 1957 году, так называемой Линии «Дью» (the Distant Early Warning Line — DEW line).

Об этом пишет военный новостной ресурс MilitaryTimes.com.

Данное заявление генерал сделал на форуме по международной безопасности, проходившем с 22 по 24 ноября 2019 года в городе Галифаксе, провинция Новая Шотландия, Канада.

По словам Терренса О'Шонесси, военные США имеют возможность быстро развернуть американские войска и технику по всему миру, но «в Арктике всё по-другому, это очень сложно». Поэтому чтобы эффективно действовать в Арктике, американские военные должны внедрять инновации и устранять пробелы в подготовке, считает генерал.

«Вы не можете просто взять людей, самолёты, корабли, наземные войска и всё оборудование, которое к этому прилагается, и развернуть его в Арктике и ожидать успеха, если вы не прошли там обучение, если у вас нет правильного набора, правильного снаряжения. Это такая суровая среда», — добавил Терренс О'Шонесси.

Генерал считает, что для ликвидации отставания от России в Арктическом регионе нужно развивать инфраструктуру, использовать инновации, увеличивать масштабы мероприятий боевой подготовки ВС США, поставить на вооружение образцы вооружения, боевой техники и снаряжения, подходящие для этих суровых климатических условий.

Кстати, Корпус морской пехоты США уже потенциально рассматривает Аляску для реализации новой программы развертывания подразделений, аналогичной шестимесячным ротациям подразделений на Окинаве в Японии.

Следует уточнить, что 15 июля 1993 года устаревшая Линия «Дью» была официально закрыта, вместо неё была введена в эксплуатацию «Северная система предупреждения» (North Warning System).