Ахмадабад, Индия, 2 декабря 2019, 14:52 — REGNUM Меморандум о взаимопонимании подписали представители центра передовых технологий министерства инновационного развития Узбекистана и индийских компаний iCreate и DevX, сообщает 2 декабря издание «Подробно.uz».
В индийском городе Ахмадабаде делегация Узбекистана во главе с министром инновационного развития Узбекистана Иброхимом Абдурахмоновым провела переговоры с представителями индийских компаний, занятых в сфере информационных технологий.
Стороны договорились о создании «Технологического хаба». Планируется, что стартап-компании, созданные в Узбекистане, получат возможности экспорта своих технологий в Узбекистан.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября правительство Узбекистана подписало постановление о развитии технологических парков на территории Джизакской области. Объем инвестиций в эту сферу заложен в размере $5,5 млн.
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